08:16 25.01.2026

ОВА: У Запорізькій області поранено жінку, ворог завдав удари по 32 населених пунктах

У Запорізькій області за добу внаслідок ворожих атак поранено 39-річну жінку, ворог завдав удари по 32 населених пунктах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його даними, російські війська здійснили 19 авіаударів по Зірниці, Різдвянці, Любицькому, Залізничному, Преображенці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Святопетрівці та Дорожнянці.

"500 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Цвіткове та Солодкеєс - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Крім того, 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню зафіксовано по Лук’янівському, Малій Токмачці, Чарівному та Староукраїнці. Артилерія противника нанесла 230 ударів по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Солодкому.

"Надійшло 49 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури", - підсумував Федоров.

 

Теги: #постраждалі #запорізька #обстріли

