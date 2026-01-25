Інтерфакс-Україна
07:00 25.01.2026

Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

Американські гарантії безпеки для України вважають важливішими за європейські, повідомив американський посадовець, слова якого наводить Politico.

За його словами, попередні ініціативи європейських держав щодо гарантій безпеки для України мають обмежене значення. "Зусилля "коаліції охочих" — це мило. У них було кілька гелікоптерів, кілька солдатів і кілька гарантій тут і там, але якщо говорити з українцями, то для них справді мають значення саме американські гарантії безпеки", — заявив посадовець.

Одним із ключових каменів "спотикання"залишаються західні гарантії безпеки для України. Європейські країни наполягають на розміщенні обмеженого військового контингенту для моніторингу режиму припинення вогню, при цьому Франція та Німеччина очолюють відповідну ініціативу.

Джерело: https://www.politico.com/news/2026/01/24/ukraine-russia-talks-war-ceasefire-00745581

