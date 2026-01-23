Фон дер Ляєн: Ми підтримуємо боротьбу українців вже 4 роки, наші дії говорять гучніше за слова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС лишається стороною, яка найбільше підтримує Україну і робить це незмінно протягом усієї повномасштабної агресії РФ.

"І щодо українського питання я хотіла б також додати, що ми підтримуємо героїчну боротьбу українського народу вже 4 роки. Я думаю, що з нашого боку дії говорять голосніше за слова. Ми є найбільшою стороною, яка підтримує Україну", - сказала Ляєн після неформальної зустрічі членів Європейської Ради 22 січня в Брюсселі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму 22 січня зазначив, зокрема, що "Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні – дій, які визначають, яким буде наше майбутнє", згадавши відсутність протидії російському тіньовому флоту, внутрішні суперечки та недомовленості, блокування використання заморожених російських активів для захисту від російської агресії, недостатні зусилля для посилення власних збройних сил.

Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо російсько-української війни, повідомляє Sky News з посиланням на речника британського уряду Дейва Пареса.

Речник британського уряду Дейв Парес у відповідь на заяви Зеленського, що союзники Києва "слабкі та нерішучі", зазначив, що "ми розуміємо і поділяємо розчарування Зеленського з приводу продовження варварської війни". "Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо України, зокрема очолювала Коаліцію охочих. Ми виділили GBP 1,2 млрд на двосторонню підтримку та гуманітарну допомогу. Поки триває дипломатична робота, ми підтримуємо Україну, щоб забезпечити її оборону", - додав він.