Інтерфакс-Україна
Події
17:02 23.01.2026

Фон дер Ляєн: Ми підтримуємо боротьбу українців вже 4 роки, наші дії говорять гучніше за слова

2 хв читати
Фон дер Ляєн: Ми підтримуємо боротьбу українців вже 4 роки, наші дії говорять гучніше за слова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС лишається стороною, яка найбільше підтримує Україну і робить це незмінно протягом усієї повномасштабної агресії РФ.

"І щодо українського питання я хотіла б також додати, що ми підтримуємо героїчну боротьбу українського народу вже 4 роки. Я думаю, що з нашого боку дії говорять голосніше за слова. Ми є найбільшою стороною, яка підтримує Україну", - сказала Ляєн після неформальної зустрічі членів Європейської Ради 22 січня в Брюсселі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму 22 січня зазначив, зокрема, що "Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні – дій, які визначають, яким буде наше майбутнє", згадавши відсутність протидії російському тіньовому флоту, внутрішні суперечки та недомовленості, блокування використання заморожених російських активів для захисту від російської агресії, недостатні зусилля для посилення власних збройних сил.

Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо російсько-української війни, повідомляє Sky News з посиланням на речника британського уряду Дейва Пареса.

Речник британського уряду Дейв Парес у відповідь на заяви Зеленського, що союзники Києва "слабкі та нерішучі", зазначив, що "ми розуміємо і поділяємо розчарування Зеленського з приводу продовження варварської війни". "Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо України, зокрема очолювала Коаліцію охочих. Ми виділили GBP 1,2 млрд на двосторонню підтримку та гуманітарну допомогу. Поки триває дипломатична робота, ми підтримуємо Україну, щоб забезпечити її оборону", - додав він.

Теги: #єс #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:28 23.01.2026
Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

02:24 23.01.2026
Президент Єврокомісії: робота над аспектами мирних переговорів для України просувається успішно. Наступний крок за РФ

Президент Єврокомісії: робота над аспектами мирних переговорів для України просувається успішно. Наступний крок за РФ

20:13 22.01.2026
Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

19:02 22.01.2026
ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

19:00 22.01.2026
ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

16:19 21.01.2026
Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

20:44 19.01.2026
ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

08:14 19.01.2026
Фон дер Ляєн заявила про єдність європейських лідерів у захисті суверенітету Гренландії та Данії

Фон дер Ляєн заявила про єдність європейських лідерів у захисті суверенітету Гренландії та Данії

00:32 19.01.2026
ЄС розглядає можливість запровадження тарифів проти США на суму EUR93 млрд - ЗМІ

ЄС розглядає можливість запровадження тарифів проти США на суму EUR93 млрд - ЗМІ

22:36 18.01.2026
Через напружену ситуацію навколо Гренландії Кошта скликає позачергову Європейську Раду

Через напружену ситуацію навколо Гренландії Кошта скликає позачергову Європейську Раду

ВАЖЛИВЕ

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

ОСТАННЄ

МАГАТЕ скликала позачергове засідання Ради керуючих через удари РФ по Україні на 30 січня – Сибіга

Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

Рада Європи та Єврокомісія зробили ще один крок для створення Спецтрибуналу за злочини агресії проти України

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Радниця керівника ОП Страхова вважає СЕЗ кращим рішенням для Донбасу і впевнена, що Україна "колись поверне собі своє"

Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

МОН анонсувало перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів до кінця січня

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА