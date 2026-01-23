Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

Фото: Нацполіція

Керівнику одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА) оголошено підозру у випуску необґрунтованих облігацій, що спричинило понад півмільярда гривень збитків, повідомляє Національна поліція України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що 53-річний директор одного з департаментів Київської міської ради у 2020-2023 роках здійснював внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій місцевої позики на загальну суму понад 2,5 млрд грн. Зазначені кошти планувалося спрямувати на фінансування видатків бюджету розвитку столиці", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Водночас, як зазначається, у цей період бюджет міста Києва був профіцитним — доходи перевищували видатки, дефіциту не існувало, а об’єктивної необхідності у залученні додаткових фінансових ресурсів не було. Відсутність запозичень жодним чином не вплинула б на реалізацію міських програм, що фінансуються з бюджету розвитку.

"Попри це, місто тривалий час сплачувало відсотки за облігаціями, що призвело до економічно необґрунтованих та недоцільних витрат бюджетних коштів", - наголошується у повідомленні.

Згідно з висновками експертних досліджень, такі дії посадовця спричинили територіальній громаді міста Києва збитки на загальну суму понад 581 млн грн. На підставі зібраних доказів директору департаменту КМДА повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою притягнення їх до відповідальності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

23 січня повідомлялося, що у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) проводилися слідчі дії. Їх здійснювали представники Національної поліції України.

"Директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру. Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради", – йшлося у повідомленні.

У Департаменті фінансів вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості. Департамент, співпрацюючи зі слідством, буде відстоювати свою позицію щодо правомірності і законності своїх дій.