Інтерфакс-Україна
Події
18:20 23.01.2026

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

2 хв читати
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ
Фото: Unsplash

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією, повідомив міністр закордонних справ ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

"Абдулла бін Заїд вітає проведення в ОАЕ тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі, висловивши сподівання, що ці переговори сприятимуть вжиттю заходів, які призведуть до завершення кризи, що триває вже майже чотири роки і спричинила величезні людські страждання", — йдеться у повідомленні на сайті МЗС ОАЕ.

За його словами, тристоронні переговори делегацій України, США та РФ вже розпочалися в Абу-Дабі та триватимуть два дні.

Як повідомлялося з посиланням на президента України Володимира Зеленського, на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п’ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Теги: #переговори #абу_дабі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 23.01.2026
Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

14:39 23.01.2026
Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

13:28 23.01.2026
Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

13:13 23.01.2026
Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

13:04 23.01.2026
Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

11:20 23.01.2026
Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

10:35 23.01.2026
Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

10:35 23.01.2026
У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

07:49 23.01.2026
Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

00:33 23.01.2026
У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

ОСТАННЄ

МАГАТЕ скликала позачергове засідання Ради керуючих через удари РФ по Україні на 30 січня – Сибіга

Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

Рада Європи та Єврокомісія зробили ще один крок для створення Спецтрибуналу за злочини агресії проти України

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Радниця керівника ОП Страхова вважає СЕЗ кращим рішенням для Донбасу і впевнена, що Україна "колись поверне собі своє"

Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

МОН анонсувало перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів до кінця січня

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Фон дер Ляєн: Ми підтримуємо боротьбу українців вже 4 роки, наші дії говорять гучніше за слова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА