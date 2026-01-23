В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

Фото: Unsplash

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією, повідомив міністр закордонних справ ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

"Абдулла бін Заїд вітає проведення в ОАЕ тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі, висловивши сподівання, що ці переговори сприятимуть вжиттю заходів, які призведуть до завершення кризи, що триває вже майже чотири роки і спричинила величезні людські страждання", — йдеться у повідомленні на сайті МЗС ОАЕ.

За його словами, тристоронні переговори делегацій України, США та РФ вже розпочалися в Абу-Дабі та триватимуть два дні.

Як повідомлялося з посиланням на президента України Володимира Зеленського, на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п’ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.