Інтерфакс-Україна
Події
19:34 23.01.2026

Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

В Києві відбувся другий національний Форум талановитої молоді, в межах якого  пройшла церемонія нагородження переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад, олімпіади з робототехніки, молоді з найвищими результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) та призерів юнацьких олімпійських ігор 2025 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", нагороди були вручені у семи номінаціях: "Наука перемоги", "Код майбутнього", "Архітектори державності", "Сила слова", "Ноосферний прорив", "Воля переможців" і "Сила всесвіту".

У Форумі взяли участь: президент Володимир Зеленський, представники Офісу президента, зокрема заступниця керівника ОП Олена Ковальська, радниця-уповновноважена президента з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, генеральний директор - художній куратор Театру ім. І. Франка Євген Нищук, а зареєструвалося на нього понад 600 учасників.

"Я хотіла б, щоб кожен з вас сьогодні розумів, що ви те унікальне покоління, яке має відчувати відповідальність між тими зусиллями, які ви докладаєте, до тих результатів, які ви будете отримувати по життю. Зараз наша держава проходить надзвичайно складні часи. І дуже важливо, щоб кожен з нас розумів, що свою країну люблять не за те, що вона ідеальна, а за те, що вона своя", - сказала Бережна у вітальному слові на Форумі.

Вона наголосила, що слід бути активними суб'єктами держави.

"Я хотіла б, щоб ви розуміли, що держава – це не абстрактні міністерства, це не абстрактні закони, це не абстрактні чиновники. Це ми з вами, які впливають. Які впливають силою своєї сміливості, силою своєї думки і силою свого слова. Завжди пам'ятайте про те, що ви маєте голос", - дадала віцепремʼєр.

Зі свого боку, Лісовий зазначив, що завдання держави надати талановитій молоді максимум інструментів і можливостей, для того, щоб вона досягали своїх цілей.

"Наша країна, яку ми будуємо, не повинна закапувати в асфальт таланти і можливості. Наша країна повинна сприяти, і ми як уряд сьогодні стараємося зробити все для цього необхідне", - наголосив він.

В свою чергу, Бідний заявив, що спорт дає людині кілька дуже важливих якостей, які стають основою для будь-яких здобутків в житті: звичка працювати наполегливо без миттєвої винагороди одразу; вміння і звичка розташовувати точку відповідальності за себе всередині себе.

"Саме такі лідери, як ви, потрібні сьогодні нашій державі. І дуже важливо, щоб ви сьогодні усвідомлювали, що точка відповідальності знаходиться в вас. Держава – це ви", - заявив міністр.

Форум проводиться на щорічній основі за ініціативи Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, і покликаний відзначити досягнення юних українців і українок, показати їм перспективи самореалізації в країні та сформувати сильну спільноту талановитої молоді.

