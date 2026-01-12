Інтерфакс-Україна
Події
17:46 12.01.2026

Мінспорту: якщо вам від 14 до 35 років, ви офіційно належите до категорії "молодь"

2 хв читати
Мінспорту: якщо вам від 14 до 35 років, ви офіційно належите до категорії "молодь"

Міністерство молоді і спорту пояснило, як визначити віковий діапазон особи, що належить до молоді.

"Термін "молодь" має ключове значення у державній політиці, громадських програмах і соціальних дослідженнях, адже саме він визначає, хто може користуватися підтримкою, брати участь у програмах та ініціативах. Згідно із законом "Про основні засади молодіжної політики", молодими вважаються громадяни віком від 14 до 35 років. Раніше, у контексті деяких ініціатив, під молодь підпадали лише особи до 35 років, які здобувають або вже мають вищу чи професійно-технічну освіту. Нині діапазон 14-35 років є базовим у більшості державних та громадських програм, орієнтованих на молодь", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що вікова межа 14 років зазвичай вважається початком соціальної зрілості підлітків, коли вони можуть брати участь у громадському житті, освітніх програмах і ініціативах, а верхня межа 35 років охоплює ранню дорослість, коли молоді люди формують кар’єру, сім’ю та активну громадянську позицію. 

У відомстві вважають, що такий широкий діапазон дозволяє охопити різні етапи молодіжного розвитку – від підліткового до початку повноцінної дорослості.

"Єдине визначення віку дозволяє уніфікувати політики та програми: соціальні, освітні, спортивні та молодіжні заходи можуть орієнтуватися на чітку групу, що забезпечує прозорість і доступність програм та спрощує моніторинг і статистику. Завдяки цьому держава, громади та організації можуть оцінювати, яка частина населення належить до молоді й скільки людей охоплено програмами", - йдеться в повідомленні.

У той же час зазначається, що у міжнародному контексті молодь у країнах Європейського Союзу зазвичай визначають як людей 13-30 років, деякі організації орієнтуються на 15-24 роки.

"Віковий діапазон 14-35 років в Україні можна вважати адаптованим до національних реалій – він ширший і охоплює більше життєвих етапів. Для громадян це означає, що якщо вам від 14 до 35 років, ви офіційно належите до категорії "молодь" і маєте право брати участь у програмах, ініціативах і заходах, розрахованих на молодь", - наголосили в Мінспорту.

Теги: #молодь #вік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 05.01.2026
Кабмін затвердив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості - 2030"

Кабмін затвердив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості - 2030"

06:47 13.12.2025
У Білій Церкві відкрився перший молодіжний простір мережі "12-21" Фундації Олени Зеленської

У Білій Церкві відкрився перший молодіжний простір мережі "12-21" Фундації Олени Зеленської

14:12 12.12.2025
Фонд президента України інвестує в освіту, науку та спорт: нові горизонти для талановитої молод

Фонд президента України інвестує в освіту, науку та спорт: нові горизонти для талановитої молод

19:31 05.12.2025
Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

08:08 04.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

11:04 27.11.2025
Національна асоціація лобістів України підтримує ініціативу Європарламенту щодо мінімального віку доступу до соцмереж

Національна асоціація лобістів України підтримує ініціативу Європарламенту щодо мінімального віку доступу до соцмереж

21:06 13.11.2025
Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

19:28 13.10.2025
Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

10:09 29.09.2025
Міністр спорту: Ми не бачимо критичного відтоку молоді

Міністр спорту: Ми не бачимо критичного відтоку молоді

09:48 12.09.2025
Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

ВАЖЛИВЕ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

ОСТАННЄ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА