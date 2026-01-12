Мінспорту: якщо вам від 14 до 35 років, ви офіційно належите до категорії "молодь"

Міністерство молоді і спорту пояснило, як визначити віковий діапазон особи, що належить до молоді.

"Термін "молодь" має ключове значення у державній політиці, громадських програмах і соціальних дослідженнях, адже саме він визначає, хто може користуватися підтримкою, брати участь у програмах та ініціативах. Згідно із законом "Про основні засади молодіжної політики", молодими вважаються громадяни віком від 14 до 35 років. Раніше, у контексті деяких ініціатив, під молодь підпадали лише особи до 35 років, які здобувають або вже мають вищу чи професійно-технічну освіту. Нині діапазон 14-35 років є базовим у більшості державних та громадських програм, орієнтованих на молодь", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що вікова межа 14 років зазвичай вважається початком соціальної зрілості підлітків, коли вони можуть брати участь у громадському житті, освітніх програмах і ініціативах, а верхня межа 35 років охоплює ранню дорослість, коли молоді люди формують кар’єру, сім’ю та активну громадянську позицію.

У відомстві вважають, що такий широкий діапазон дозволяє охопити різні етапи молодіжного розвитку – від підліткового до початку повноцінної дорослості.

"Єдине визначення віку дозволяє уніфікувати політики та програми: соціальні, освітні, спортивні та молодіжні заходи можуть орієнтуватися на чітку групу, що забезпечує прозорість і доступність програм та спрощує моніторинг і статистику. Завдяки цьому держава, громади та організації можуть оцінювати, яка частина населення належить до молоді й скільки людей охоплено програмами", - йдеться в повідомленні.

У той же час зазначається, що у міжнародному контексті молодь у країнах Європейського Союзу зазвичай визначають як людей 13-30 років, деякі організації орієнтуються на 15-24 роки.

"Віковий діапазон 14-35 років в Україні можна вважати адаптованим до національних реалій – він ширший і охоплює більше життєвих етапів. Для громадян це означає, що якщо вам від 14 до 35 років, ви офіційно належите до категорії "молодь" і маєте право брати участь у програмах, ініціативах і заходах, розрахованих на молодь", - наголосили в Мінспорту.