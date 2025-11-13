Інтерфакс-Україна
Події
21:06 13.11.2025

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що він попросив президента України Володимира Зеленського, щоб менше молодих українських чоловіків приїжджали до Німеччини як біженці, пише видання Barron’s.

"Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема, з України, не приїжджали до Німеччини у все більшій кількості, а служили у своїй країні. Вони потрібні там", - сказав Мерц після розмови з президентом України.

Мерц також сказав, що німецькі правила соціального забезпечення незабаром будуть змінені таким чином, що знизять виплати українським біженцям і "таким чином запропонують більше стимулів для пошуку роботи". "Підтримка для цих біженців буде структурована таким чином, щоб стимули до роботи переважували стимул залишатися в системі соціального забезпечення", – сказав він на Берлінському бізнес-конгресі.

У статті зазначається, що Німеччина вже прийняла близько мільйона українських біженців з 2022 року, а після серпня, коли українська влада дозволила молодим людям у віці від 18 до 22 років виїжджати за межі країни, кількість чоловіків цієї вікової групи, які шукають притулку в Німеччині, зросла з трохи більше 100 на тиждень до 1796 осіб за тиждень на початку жовтня.

 

Теги: #молодь #німеччина #біженці

