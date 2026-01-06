Інтерфакс-Україна
Події
23:02 06.01.2026

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Пакет заходів щодо економічної відбудови України після війни, на яким працюють європейські партнери у тісній координації зі США, має забезпечити гідну роботу для українців у власній країні, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції після засідання Коаліції охочих у Парижі у вівторок.

"Україна повинна забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у власній країні, а не їздити до Німеччини, Польщі чи Франції. Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі, і я думаю, що це очікування, яке Україна може виконати і виконає", – сказав Мерц.

Канцлер зауважив, що така відбудова взаємопов'язана з питанням гарантій безпеки, бо економічна сила буде незамінною гарантією того, що в майбутньому Україна зможе стати надійним стримуючим фактором для Росії.

За його словами, всі партнери по Коаліції охочих повинні пройти свої внутрішні процеси, щоб вирішити, який внесок вони зроблять у гарантії безпеки та відбудову.

Мерц наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, фінансово та військово.

"Це може означати, наприклад, що після припинення вогню для України в сусідньому з НАТО регіоні ми матимемо присутність", – уточнив він.

Він додав, що тип та обсяг німецького внеску має вирішити німецький уряд і парламент, але "на даний момент нічого не виключено".

"Станом на четвертий рік війни, Німеччина є найсильнішим прихильником Києва. А після припинення вогню Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та континенту в цілому", – зазначив канцлер.

Щодо ймовірності досягнення мирної угоди, то Мерц заявив, що "ніхто не може сказати сьогодні, чи замовкне зброя в Україні через шість тижнів чи через шість місяців", але невпинна робота щодо його досягнення продовжується, тим більше, що Україна знаходиться на межі гуманітарної енергетичної кризи.

"Нам, очевидно, доведеться йти на компроміси. Ми, ймовірно, не зможемо досягти ідеально розробленого миру, але ми повинні вчитися не з книг, а з існуючих геополітичних обставин, які розвиватимуться в найближчі кілька місяців. Ми будемо йти до цього з наполегливістю, реалізмом і чітким баченням того, що найкраще для Європи, тобто стабільне припинення вогню, сильні гарантії безпеки та мир у Європі, що об'єднує українців та європейців", – сказав він.

Мерц також звернув увагу, що кількість учасників зустрічі Коаліції охочих у Парижі була найбільшою, що чітко показує Росії, що вона повинна зупинити війну.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=z1qbXzs82Vw

