Події
17:17 28.01.2026

Гаряча їжа, ковдри та засоби гігієни є найбільш поширеними запитами мешканців Деснянського району Києва - Улютін

Гаряча їжа, ковдри та засоби гігієни є найбільш поширеними запитами мешканців Деснянського району Києва - Улютін
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявляє, що гаряча їжа, ковдри з високою термоізоляцією та засоби гігієни є найбільш поширеними запитами мешканців Деснянського району Києва.

"Гаряча їжа, ковдри з високою термоізоляцією та засоби гігієни — найбільш поширені запити мешканців Деснянського району, де зараз найгірша ситуація з енергозабезпеченням та комунікаціями", - написав Улютін в мережі Facebook.

За його словами, щоб оперативно збирати та закривати такі потреби, у опорних школах, їх у районі 11, Мінсоцполітики проводить опитування серед вразливих категорій населення - це і маломобільні особи, і люди старшого віку, сімʼї з маленькими дітьми.

"Люди залишають інформацію про себе й заявку на певну допомогу. Станом на зараз уже зареєстровано майже 700 таких звернень. Тим, хто потребує тимчасової евакуації, одразу пропонують можливість виїхати", - розповів міністр.

За його словами, особлива увага малобомільним категоріям населення, яких на обліку у Деснянському районі 686 осіб.

"Для них відсутність тепла, світла й води є критичною та несумісною з нормальною життєдіяльністю, тому ці люди на постійному контролі соцпрацівників. Разом з тим важливо виявити тих, хто не перебуває на обліку соцслужб. Для цього кілька днів тому почали працювати міждисциплінарні команди соцпрацівників і волонтерів, які проводять поквартирні обходи", - написав він.

Чиновник додав, що паралельно у режимі реального часу відбувається обмін інформацією зі службою 112, а також спільно з World Central Kitchen Мінсоцполітики забезпечує вразливі категорії населення гарячим харчуванням у Деснянському та інших районах столиці, де ситуація залишається складною.

