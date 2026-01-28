Подальше зниження граничної ціни на російську нафту і боротьба з тіньовим флотом змусять Росію бути більш відкритою до миру – Брусило

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів зустріч із політичним директором Форін офісу Великої Британії Едвардом Ллевелліном, обговорювали, зокрема, питання посилення санкційного тиску на Росію.

"Під час зустрічі обговорили перебіг переговорів для досягнення достойного миру. Заступник керівника Офісу президента зазначив, що важливо посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки зменшення доходів РФ від продажу енергоносіїв залишається важливим інструментом впливу на її спроможності продовжувати агресію", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Сторони узгодили позиції перед зустріччю представників Європи у Великій Британії наступного тижня, яка буде присвячена подальшим рішенням проти російського тіньового флоту.

Серед ключових пріоритетів України – зменшення ціни на російську нафту нижче $30, заборона танкерам заходити в європейські порти й проходити через європейські протоки, відмова компаніям-операторам у страхуванні, упередження використання європейських танкерів для транспортування російської нафти.

"Подальше зниження граничної ціни на російську нафту та активна протидія тіньовому флоту змусить Росію бути більш відкритою до миру", – наголосив Брусило.

Також в ході зустрічі Брусило поінформував про наслідки російських атак на енергетичні об’єкти в Україні та передав список обладнання, яке потрібне для відновлення енергосистеми. Україна країна розраховує на додатковий пакет допомоги від Великої Британії. В свою чергу, Ллевеллін відзначив стійкість українців і запевнив у продовженні британської підтримки.

Крім того, під час зустрічі обговорили початок спільної роботи над проєктом юридично зобов’язувальної угоди про розміщення в Україні багатонаціональних сил у межах Коаліції охочих. Відповідну декларацію підписали лідери України, Великої Британії та Франції в Парижі 6 січня.