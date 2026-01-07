РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - ЗМІ

Росія відправила підводний човен та інші військові кораблі для захисту порожнього нафтового танкера, який намагається втекти від американської берегової охорони в Атлантичному океані, повідомляє The Wall Street Journal.

"Росія направила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою точкою напруги у відносинах між США та Росією", - йдеться у повідомленні видання з посиланням на американського чиновника.

Зазначається, що танкер, раніше відомий як Bella 1, вже понад два тижні намагається уникнути блокади санкціонованих нафтових танкерів поблизу Венесуели. Судно не пришвартувалось до Венесуели та не завантажило нафту. Хоча судно порожнє, берегова охорона США веде переслідування судна в Атлантичному океані в рамках ширшої кампанії із виявлення та арешту "тіньового флоту", що транспортує нелегальну нафту по всьому світу, зокрема нафту з російського чорного ринку.

Американські посадовці повідомили видання, що у грудні екіпаж танкера зірвав спробу берегової охорони США піднятися на борт. Після цього судно взяло курс у відкритий океан, екіпаж незграбно намалював на борту російський прапор, змінив реєстрацію на російську і тепер ходить під назвою Marinera.

"Експерти зазначають, що Росія стурбована тим, що США затримують танкери, які перевозять її контрабандну нафту по всьому світу й живлять її економіку. У відповідь Москва зробила безпрецедентний крок, дозволивши одному з танкерів зареєструватися в Росії без інспекції та інших формальностей", - зазначено у повідомленні.

За даними видання, троє американських чиновників підтвердили, що Росія звернулася до США з вимогою припинити переслідування судна. Міністерство закордонних справ РФ через державні медіа заявило, що "із занепокоєнням" стежить за ситуацією.

За даними системи автоматичної ідентифікації суден (AIS), берегова охорона США продовжує слідувати за судном у Східній Атлантиці. Наразі танкер перебуває приблизно за 480 км на південь від Ісландії та рухається в напрямку Північного моря до російського порту Мурманська.

Раніше американський суд видав ордер на арешт судна Bella 1 за перевезення іранської нафти, кошти від продажу якої, за даними Вашингтона, спрямовуються на фінансування терористичних угруповань, зокрема "Хезболли", єменських хуситів та іранського Корпусу вартових ісламської революції.