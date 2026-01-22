Експосланець Трампа по Україні Келлог сподівається на мир до Дня Незалежності

Україні треба протриматися зиму і вже навесні вона може отримати перевагу, вважає генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог, який обіймав посаду спецпосланця президента США з питань України, він сповідається на встановлення миру ще до цьогорічного Дня Незалежності.

"Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня, перевага буде на вашій стороні, на стороні України", – сказав він під час дискусії "Роль США у світі" Фонду Пінчука в рамках проєкту "Україна: на передовій майбутнього" у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа настане мир на землі", – додав Келлог, на думку якого українські збройні сили спроможні повністю зупинити російських загарбників.

Генерал-лейтенант у відставці наголосив, що Росія не виграє розпочату проти Україну війну.

"Він (Путін) вимірює свій прогрес у метрах, а не в милях. І він не в Одесі, не в Києві, він насправді взагалі не вийшов з Донбасу, … у нього великі проблеми. Я думаю, що зараз Путін не хоче ставати Миколою II, останнім царем Росії… Я думаю, він намагається знайти хороший спосіб вибратися з цієї ситуації. Бо він знає, що не виграє цю війну", – вважає Келлог.

У якості аргументів він зауважив, що передові російські частини були розгромлені, вони втратили понад 20 генералів.

"Тож я сподіваюся на хороший результат. Я думаю, ми рухаємося до, можливо, останніх етапів мирних переговорів, розвитку миру. В нас є Стів Віткофф, якого я дуже добре знаю, і Джаред Кушнер, який є винятковим переговірником, і вони зараз тут, у Давосі, щоб завершити переговори. Щоб побачити, що буде з Путіним, вони поїдуть до Москви", – зазначив Келлог.

Він також підкреслив, що перешкодою для прогресу є Путін, а не Україна.

На думку експосланця Трампа, Путін боїться визнати провал розпочатої їм війни та повернення додому величезної кількості солдатів, багато з яких, ймовірно, повністю розчаровані та не зможуть й надалі отримувати такої високої зарплатні, яка сягає $8 тис. на місяць та $200 тис. у разі смерті.

Щодо гарантій безпеки Україні, то, за словами Келлога, вони були складені його командою разом з Джаредом Кушнером, і є досить сильними, а до того ж Коаліція охочих готова розмістити солдатів в Україні та також надати військову підтримку.

Генерал-лейтенант у відставці додав, що у разі збереження після миру в Україні армії у 800 тис., це буде найбільша армія в Європі.

"І якщо вони зможуть навчити таку велику армію, озброїти таку велику армію, ніхто не захоче з ними воювати. Я не думаю, що росіяни захочуть робити це знову. І коли вони зупинять війну, буде дуже важко її відновити", – зазначив Келлог.

