Інтерфакс-Україна
Події
01:51 22.01.2026

Експосланець Трампа по Україні Келлог сподівається на мир до Дня Незалежності

3 хв читати

Україні треба протриматися зиму і вже навесні вона може отримати перевагу, вважає генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог, який обіймав посаду спецпосланця президента США з питань України, він сповідається на встановлення миру ще до цьогорічного Дня Незалежності.

"Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня, перевага буде на вашій стороні, на стороні України", – сказав він під час дискусії "Роль США у світі" Фонду Пінчука в рамках проєкту "Україна: на передовій майбутнього" у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа настане мир на землі", – додав Келлог, на думку якого українські збройні сили спроможні повністю зупинити російських загарбників.

Генерал-лейтенант у відставці наголосив, що Росія не виграє розпочату проти Україну війну.

"Він (Путін) вимірює свій прогрес у метрах, а не в милях. І він не в Одесі, не в Києві, він насправді взагалі не вийшов з Донбасу, … у нього великі проблеми. Я думаю, що зараз Путін не хоче ставати Миколою II, останнім царем Росії… Я думаю, він намагається знайти хороший спосіб вибратися з цієї ситуації. Бо він знає, що не виграє цю війну", – вважає Келлог.

У якості аргументів він зауважив, що передові російські частини були розгромлені, вони втратили понад 20 генералів.

"Тож я сподіваюся на хороший результат. Я думаю, ми рухаємося до, можливо, останніх етапів мирних переговорів, розвитку миру. В нас є Стів Віткофф, якого я дуже добре знаю, і Джаред Кушнер, який є винятковим переговірником, і вони зараз тут, у Давосі, щоб завершити переговори. Щоб побачити, що буде з Путіним, вони поїдуть до Москви", – зазначив Келлог.

Він також підкреслив, що перешкодою для прогресу є Путін, а не Україна.

На думку експосланця Трампа, Путін боїться визнати провал розпочатої їм війни та повернення додому величезної кількості солдатів, багато з яких, ймовірно, повністю розчаровані та не зможуть й надалі отримувати такої високої зарплатні, яка сягає $8 тис. на місяць та $200 тис. у разі смерті.

Щодо гарантій безпеки Україні, то, за словами Келлога, вони були складені його командою разом з Джаредом Кушнером, і є досить сильними, а до того ж Коаліція охочих готова розмістити солдатів в Україні та також надати військову підтримку.

Генерал-лейтенант у відставці додав, що у разі збереження після миру в Україні армії у 800 тис., це буде найбільша армія в Європі.

"І якщо вони зможуть навчити таку велику армію, озброїти таку велику армію, ніхто не захоче з ними воювати. Я не думаю, що росіяни захочуть робити це знову. І коли вони зупинять війну, буде дуже важко її відновити", – зазначив Келлог.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WVcN3Nenxl0

Теги: #келлог #війна #росія #строки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:12 22.01.2026
Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

21:02 21.01.2026
Келлог може відвідати Україну найближчими тижнями

Келлог може відвідати Україну найближчими тижнями

18:14 21.01.2026
Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

17:09 21.01.2026
Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

16:55 21.01.2026
Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

16:51 21.01.2026
Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

14:08 21.01.2026
Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

22:12 20.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

14:11 20.01.2026
Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

14:06 20.01.2026
Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

ВАЖЛИВЕ

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

ОСТАННЄ

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння на CHF30 млн для підтримки МСП

Літак Зеленського очікується у Швейцарії зранку у четвер – авіаресурс

"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

Українська делегація обговорила з однією з найбільших американських інвестиційних компаній BlackRock відновлення України

Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина

Трамп відмовився від запровадження тарифів проти європейських партнерів у зв’язку з переговорами щодо Гренландії та Арктики

Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА