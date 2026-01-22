Інтерфакс-Україна
Події
01:32 22.01.2026

Літак Зеленського очікується у Швейцарії зранку у четвер – авіаресурс

Рейс літака ДАП "Україна", яким користується президент України Володимир Зеленський, із Польщі до Цюріха (Швейцарія), найближчого аеропорту до Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, заплановано на ранок середи, свідчить інформація авіаресурсу Airnavradar.

Якщо це твердження є вірним, то Зеленський може прибути на щорічне зібрання ВЕФ у Давосі ще до опівдня.

Як повідомлялося, президент України 20 січня він повідомив, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.

Президент США Дональд Трамп 21 січня у Давосі анонсував свою зустріч на форумі із Зеленським.

Глава української переговорної делегації секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров ввечері 21 січня повідомив про проведену у Давосі зустріч з американськими партнерами – спеціальними представниками Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Раніше повідомлялося, що в Давосі під час візиту на ВЕФ Зеленського та Трампа може бути підписана "Угода про процвітання (План процвітання)", яка передбачає спрямування на післявоєнну відбудову України сотень мільярдів доларів.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка 20 січня повідомив під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього" Фонду Пінчука в Українському домі на полях ВЕФ у Давосі, що угода напередодні була узгоджена на технічному рівні та може бути підписана "у будь-який день".

І хоча видання Axios та FT в останні дні стверджували, що в Давосі ця угода не буде укладена, інформоване джерело агентства "Інтерфакс-Україна" 21 січня зазначило, що шанси на її підписання зберігаються.

