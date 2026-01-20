Інтерфакс-Україна
Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Призначений у вівторок радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександр Кубраков заявив, що він зосереджений на зміцненні місцевого потенціалу, поліпшенні управління інвестиціями та досягненні відчутних результатів, особливо в контексті енергетичної кризи.

"Призначений радником Президента України з питань інфраструктури та координації діяльності громад. Я вдячний за можливість працювати в цей критичний час. Моя увага як і раніше зосереджена на зміцненні місцевого потенціалу, поліпшенні управління інвестиціями та досягненні відчутних результатів, особливо в контексті енергетичної кризи", - написав він у соцмережі Х.

Він додав, що його досвід у сфері логістики, експорту та енергетичної безпеки допоможе зміцнити стійкість інфраструктури України.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами поза штатом.

Відповідний указ №66/2026 розміщений на сайті глави держави.

 

