Інтерфакс-Україна
Події
20:14 20.01.2026

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

1 хв читати
Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу
Фото: https://www.facebook.com

Президент України Володимир Зеленський уже у середу, 21 січня, очікує від уряду, місцевої влади, керівників державних та енергетичних компаній "нелінійних пропозицій" для полегшення ситуації з енерго- та теплопостачанням –"як підтримати людей, як підтримати бізнес".

"Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що "потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #зеленський #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 20.01.2026
Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

17:58 20.01.2026
Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

17:50 20.01.2026
Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

17:41 20.01.2026
Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

13:36 20.01.2026
Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

12:59 20.01.2026
Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

21:12 19.01.2026
Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

20:59 19.01.2026
Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

20:46 19.01.2026
Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

20:01 19.01.2026
Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

ОСТАННЄ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Brave1 спільно з Palantir запускають платформу Dataroom для тестування та тренування військового ШІ

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

Федоров та Пісторіус обговорили розвиток програми Patriot для України та нарощення поставок ракет IRIS-T та далекобійних артпострілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА