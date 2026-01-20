Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Президент України Володимир Зеленський уже у середу, 21 січня, очікує від уряду, місцевої влади, керівників державних та енергетичних компаній "нелінійних пропозицій" для полегшення ситуації з енерго- та теплопостачанням –"як підтримати людей, як підтримати бізнес".

"Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що "потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - наголосив Зеленський.