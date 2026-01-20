Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Президент України Володимир Зеленський роботу Повітряних сил Збройних сил України назвав незадовільною та анонсував відповідні висновки щодо поліпшення їх роботи.

"Київ – найскладніше, вранці були влучання "шахедів" по об’єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що "потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - наголосив Зеленський.

"Кожну годину треба працювати на енергетику – Укренерго, уряд, обласна влада, місцева влада – київська влада – усі. Усі.", - додав він.

"Були доповіді по тому, що зроблено в частині громад за день по Київській області, по Дніпровщині, по Харкову, по Чернігівщині, по Сумщині, Рівному. Я вдячний тим, хто оперативно працює", сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "дуже складно в Запоріжжі – весь день "шахеди" бʼють по місту. Доручив направити більше засобів, більше екіпажів для захисту, і є конкретні завдання для зміни логістики – Міністерство оборони цим займається".

За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів по роботі пунктів підтримки, обігріву в Києві, в інших регіонах. Прикордонна служба, митниця отримали доручення президента організувати максимально швидке проходження обладнання в Україну через кордон. "І якщо є будь-які затримки – реагування повинно бути миттєвим", - наголосив Зеленський.