Інтерфакс-Україна
Події
20:19 20.01.2026

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

2 хв читати
Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Президент України Володимир Зеленський роботу Повітряних сил Збройних сил України назвав незадовільною та анонсував відповідні висновки щодо поліпшення їх роботи.

"Київ – найскладніше, вранці були влучання "шахедів" по об’єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що "потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - наголосив Зеленський.

"Кожну годину треба працювати на енергетику – Укренерго, уряд, обласна влада, місцева влада – київська влада – усі. Усі.", - додав він.

"Були доповіді по тому, що зроблено в частині громад за день по Київській області, по Дніпровщині, по Харкову, по Чернігівщині, по Сумщині, Рівному. Я вдячний тим, хто оперативно працює", сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "дуже складно в Запоріжжі – весь день "шахеди" бʼють по місту. Доручив направити більше засобів, більше екіпажів для захисту, і є конкретні завдання для зміни логістики – Міністерство оборони цим займається".

За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів по роботі пунктів підтримки, обігріву в Києві, в інших регіонах. Прикордонна служба, митниця отримали доручення президента організувати максимально швидке проходження обладнання в Україну через кордон. "І якщо є будь-які затримки – реагування повинно бути миттєвим", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #пс_зсу #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 19.01.2026
Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

08:37 12.01.2026
Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

08:19 08.01.2026
ППО знищила 70 з 97 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 70 з 97 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

08:25 07.01.2026
Захисники України в ніч на 7 січня знищили або подавили 82 зі 96 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 7 січня знищили або подавили 82 зі 96 засобів повітряного нападу росіян

19:42 04.01.2026
Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

08:40 04.01.2026
Захисники України в ніч на 4 січня знищили або подавили 39 зі 52 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 4 січня знищили або подавили 39 зі 52 засобів повітряного нападу росіян

08:22 03.01.2026
ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

08:43 01.01.2026
ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

13:51 27.12.2025
Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

15:18 23.12.2025
F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

ОСТАННЄ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Brave1 спільно з Palantir запускають платформу Dataroom для тестування та тренування військового ШІ

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА