Захисники України в ніч на 4 січня знищили або подавили 39 зі 52 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 4 січня (з 10:00 3 січня) атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ – рф., Донецьк - ТОТ, близько 40 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - інформують ПС ЗСУ.