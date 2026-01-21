Росіяни атакували південь Одещини, пошкоджено інфраструктуру, поранено людину

Одна людина зазнала поранень, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру через масовану атаку ворожих безпілотників на півдні Одещини, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову масовано атакував безпілотниками південь Одещини. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. На жаль, одна людина постраждала. В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами. За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізовано. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - написав він у Телеграмі.

За словами Кіпера, пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано рятувальниками. Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення Одещини.