Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. За результатами спецоперації у прифронтовому місті по "гарячих слідах" затримано агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом "побачення". На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті. Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події.

"Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані. Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався "залягти на дно", - зазначили у повідомленні.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після "тестових" підпалів у місті росіяни доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.

Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.