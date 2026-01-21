Інтерфакс-Україна
Події
10:19 21.01.2026

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ

2 хв читати
Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. За результатами спецоперації у прифронтовому місті по "гарячих слідах" затримано агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом "побачення". На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті. Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події.

"Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані. Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався "залягти на дно", - зазначили у повідомленні.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після "тестових" підпалів у місті росіяни доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.

Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #агент_фсб #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 19.01.2026
Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

13:18 19.01.2026
СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

10:13 19.01.2026
"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

"Альфа" СБУ у 2025 році знищила засоби ППО противника на $4 млрд

16:24 16.01.2026
СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

11:17 17.12.2025
СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

10:17 01.12.2025
СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

10:23 27.11.2025
СБУ затримала коригувальника фсб на Дніпропетровщині, якого рф завербувала на сайті "інтимних" знайомств

СБУ затримала коригувальника фсб на Дніпропетровщині, якого рф завербувала на сайті "інтимних" знайомств

16:37 12.11.2025
Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

ВАЖЛИВЕ

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

ОСТАННЄ

Міносвіти і Інститут розвитку освіти оголосили другий набір на навчання "Школи авторів"

Прем'єр Гренландії розпорядився готуватися до військового вторгнення США

Міносвіти оприлюднило посібник із надолуження освітніх втрат

Мін'юст: Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо "зеленого тарифу"

"Шахед" влучив по території ліцею на Чернігівщині - ОВА

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Калмикова обговорила з послом Канади створення Мультидонорського фонду підтримки ветеранів

Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому службовцю Держслужби експортного контролю - 10,5 років тюрми

Росіяни атакували південь Одещини, пошкоджено інфраструктуру, поранено людину

П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА