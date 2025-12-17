Інтерфакс-Україна
Події
11:17 17.12.2025

СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ РФ у Силах оборони - завербованого ворогом начальника медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки РФ одразу по трьох регіонах України, повідомляє СБУ.

"Рашисти використовували "крота" для наведення ракетно-дронових ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях", - інформує українська спецслужба в телеграм-каналі в середу.

Як встановило розслідування, основними цілями ворога були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ. Також, згідно з повідомленням, ворог планував отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову.

"Щоб виконати ці завдання, посадовець під виглядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України. Перебуваючи на об’єктах, фігурант позначав на гугл-картах їхнє розташування для подальшого "звіту" фсб", - зазначають у відомстві.

За інформацією СБУ, в обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли здійснити його "евакуацію" до родичів в РФ.

Військова контррозвідка СБУ викрила ворожий задум, задокументувала злочини "крота" і затримала його на робочому місці.

Одночасно з цим Служба безпеки провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, ворог завербував посадовця через Телеграм-канали, де він агітував українців скласти зброю перед РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон та ноутбук, з яких він координував свої дії з куратором від ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #агент_фсб #сбу #викриття

