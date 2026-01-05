Інтерфакс-Україна
16:22 05.01.2026

СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

Служба безпеки України та Національна поліція затримали в Києві 25-річну безробітну жінку за підрив на замовлення ворога автомобілю військового в Оболонському районі столиці 4 січня, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ інформує, що затримання відбулося "по гарячих слідах" протягом декількох годин після вчинення теракту.

"Як встановило розслідування, підготовкою та здійсненням теракту займалась завербована ворогом 25-річна місцева безробітна. У поле зору російських спецслужбістів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для підриву авто жінка отримала інструкцію від окупантів на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП).

"Гроші на закупівлю компонентів зловмисниця отримала від рашистів на власну банківську картку. Частина російських коштів для конспірації була перерахована на реквізити її батька, які агентка надала кураторові з рф", - зазначають у відомстві.

За інформацією української спецслужби, спорядивши вибухівку, жінка заклала її під авто українського військового, який прибув у відпустку до Києва з передової.

"Для фіксації теракту зловмисниця встановила поблизу "локації" приховану телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Вибух відбувся, коли військовий підійшов до авто та відкрив багажник", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину.

Під час обшуків у затриманої виявили сім-картку із "відеопастки" поблизу місця теракту та мобільний телефон, з якого вона контактувала з куратором.

Слідчі СБУ планують повідомити зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

В СБУ нагадують, що внаслідок підриву автомобілю військовий та його знайома отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення обох ніг та контузію.

