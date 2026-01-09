Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол

Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила, що серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Bella-1 російського тіньового флоту є українські громадяни.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами", - написала Стефанішина в Телеграм у п'ятницю.

В повідомленні зазначається, що 8 січня Берегова охорона США затримала два танкери – Bella-1 та M-Sophia – у зв’язку з підозрою в причетності до транспортування нафти з РФ в обхід санкцій.

Як повідомлялося, США захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який йшов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. Згодом стало відомо, що танкер належить російській компанії "Буревестмарин", про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.

Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, а згодом і моторного танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

ЗМІ повідомляли про наявність українців серед членів екіпажу цих суден. Посольство України в США направило офіційний запит щодо наявності громадян України серед членів екіпажів танкерів, раніше затриманих США.