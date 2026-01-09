Інтерфакс-Україна
Події
18:51 09.01.2026

Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол

2 хв читати
Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол
Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила, що серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Bella-1 російського тіньового флоту є українські громадяни.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами", - написала Стефанішина в Телеграм у п'ятницю.

В повідомленні зазначається, що 8 січня Берегова охорона США затримала два танкери – Bella-1 та M-Sophia – у зв’язку з підозрою в причетності до транспортування нафти з РФ в обхід санкцій.

Як повідомлялося, США захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який йшов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. Згодом стало відомо, що танкер належить російській компанії "Буревестмарин", про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.

Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, а згодом і моторного танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

ЗМІ повідомляли про наявність українців серед членів екіпажу цих суден. Посольство України в США направило офіційний запит щодо наявності громадян України серед членів екіпажів танкерів, раніше затриманих США.

Теги: #стефанішина #сша #екіпаж #затримання #bella_1

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 09.01.2026
Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

18:36 09.01.2026
Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

16:48 09.01.2026
США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

15:42 09.01.2026
США проводять затримання танкера Olina в Карибському морі – ЗМІ

США проводять затримання танкера Olina в Карибському морі – ЗМІ

16:01 07.01.2026
ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

16:22 05.01.2026
СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

12:50 03.01.2026
Затримання Мадуро було узгоджено – ЗМІ

Затримання Мадуро було узгоджено – ЗМІ

22:13 01.01.2026
У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

11:40 01.01.2026
СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

11:41 24.12.2025
СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Атака РФ із запуском "Орєшніка" - чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи – міністр оборони Британії

Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Кличко: Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

МАГАТЭ хочет договориться об очередном перемирии для ремонта Украиной последней резервной ЛЭП ЗАЭС – Гросси

МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

Катар висловив жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Україні під час обстрілу

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА