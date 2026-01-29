Інтерфакс-Україна
19:46 29.01.2026

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф анонсував продовження перемовин української, американської та російської делегацій щодо угоди про закінчення війни в Україні приблизно через тиждень і заявив про прогрес, пославшись на українську сторону.

"Українці фактично заявили, що за останній час — з моменту Женевської конференції — ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки конфлікту. Отже, минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом і та Деном Дрісколлом зустрілися п'ять російських генералів. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Переговори продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато хороших речей", - сказав Віткофф на засіданні у Білому домі в четвер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше анонсував наступний раунд переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) на неділю, 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер не будуть на ньому присутні.

Представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю та суботу 23 і 24 січня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

 

Теги: #оае #перемовини

