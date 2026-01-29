Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Міністерство оборони України проводить роботу над вирішенням проблеми використання Starlink на російських БпЛА, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми. Вдячний Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Він нагадав, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості української держави.

"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - резюмував міністр.

В свою чергу радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов уточнив, що складність ситуації полягає в тому, що Starlink не можна придушити засобами РЕБ і навіть виявити їх положення в польоті обладнанням РЕР.

"Тобто пошук вирішення питання полягає в переговорах з керівництвом SpaceX і спільному пошуку рішення. Ми дуже вдячні особисто Ілону Маску за швидку реакцію і готовність допомогти. Вже маємо сотні підтверджених випадків атак БПЛА на Старлінках не військових об’єктів, а мирних тилових і фронтових міст. Включаючи житлові будинки. Фактично це тероризм із застосуванням сучасних мирних технологій зв’язку", - написав Бескрестнов.

Він додав, що міністерство готує комплексне рішення, як швидке і тимчасове, так і більш системне і довгострокове.