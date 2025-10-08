Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу за київським часом успішно вивела на орбіту партію з 28 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

У вівторок ракета Falcon 9, що злетіла з 40-го стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді, також закинула на орбіту 28 аналогічних апаратів.

Усі інтернет-супутники Starlink вийшли на задані орбіти.

У межах запусків перші багаторазові ступені ракет-носіїв здійснили керовані вертикальні посадки на морські платформи-дрони відповідно в Тихому океані й Атлантиці.

Із травня 2019 року в межах проєкту Starlink компанія SpaceX запустила понад 9,9 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 8,6 тис. апаратів перебувають на орбіті в робочому стані.

У майбутньому SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а надалі - з 34 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється в $10 млрд.