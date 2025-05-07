Інтерфакс-Україна
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08:44 07.05.2025

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

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Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу за київським часом успішно вивела на орбіту партію з 28 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 28 супутників Starlink підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск ракети було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді у вівторок о 21:17 за часом Східного узбережжя США (у середу о 04:17 за Києвом). Приблизно за годину супутники, відокремившись від другого ступеня носія, вийшли на орбіту.

У межах запуску з Флориди перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували всьоме, після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.

З травня 2019 року в рамках проєкту Starlink компанія SpaceX запустила вже понад 8,4 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 7,3 тис. апаратів перебувають на орбіті в робочому стані.

У майбутньому SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а надалі - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється в $10 млрд.

Теги: #супутники #сша #орбіта

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