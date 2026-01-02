Інтерфакс-Україна
06:14 02.01.2026

Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році

Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання, знизивши всі свої супутники, що обертаються на висоті близько 550 км (342 милі), до 480 км протягом 2026 року, повідомила агенція Reuters, посилаючись на заяву Майкла Ніколлса, віцепрезидента SpaceX з інженерії Starlink у четвер.

"Це сталося після того, як Starlink у грудні повідомила, що один з її супутників зазнав аномалії в космосі, створивши "невелику" кількість уламків та перервавши зв'язок з космічним кораблем на висоті 418 км, що є рідкісною кінетичною аварією на орбіті для гіганта супутникового інтернету", - йдеться в повідомленні Reuters.

Starlink заявила тоді, що супутник, один з майже 10000 у її мережі широкосмугового інтернету, швидко знизився на 4 кілометри, що "свідчить про якийсь вибух на борту".

"Зниження супутників призведе до звуження орбіт Starlink і підвищить безпеку космосу кількома способами", – цитує Reuters допис Ніколлса на платформі X, який стверджує, що "кількість уламків та запланованих супутникових сузір’їв значно менша нижче 500 км, що зменшує загальну ймовірність зіткнення".

"Кількість космічних апаратів на орбіті Землі різко зросла в останні роки, оскільки компанії та країни змагаються у розгортанні десятків тисяч супутників для інтернет-сузір’їв та інших космічних послуг, таких як зв’язок та зображення Землі", - зазначає Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/starlink-plans-lower-satellite-orbit-enhance-safety-2026-2026-01-01/

Теги: #starlink #сша #spacex #зниження #орбіта

