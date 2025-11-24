Тестування супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell відкрито усім абонентам "Київстар" в Україні

Тестування технології супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell, за допомогою якої можна обмінюватися смс-повідомленнями за відсутності мобільного зв’язку, відтепер доступне для всіх абонентів найбільшого українського оператору мобільного зв’язку "Київстар" в Україні, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров під час брифінгу в понеділок.

"Сьогодні перший день, коли ми відкрили технологію. Станом на цю годину зареєструвались близько 200 тис . клієнтів "Київстар". Вже було відправлено 16 тис. смс", – наголосив Комаров під час брифінгу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

СЕО компанії додав, що сервіс буде безкоштовним для абонентів "Київстар" у межах придбаного пакету послуг клієнтом.

Наразі технологія доступна для смартфонів із системою Android, проте проводиться комунікація щодо подальшого розширення і на смартфони із системою iOS, уточнив президент "Київстар".

"Я сподіваюся, що до Різдва вдасться поширити і на iOS систему. Але я не можу відповідати точно на це запитання", - підкреслив СЕО компанії.

У коментарі агентству Комаров повідомив, що наразі відсутні зобов’язання передачі смс через супутникову мережу в реальному часі.

"Ми закладаємо, що може бути затримка у 10-20 секунд або ж, навпаки, не бути… Ми контролюємо параметри — зокрема швидкість надсилання та безперервність зв’язку", - зазначив Комаров.

Він наголосив, що застосування цієї технології дозволить закрити "білі плями" на карті мобільного покриття України. За його словами, наразі приблизно 75–80% території країни покривається наземною мережею мобільного зв’язку, хоча охоплення населення мережею "Київстар" складає 96,5%.

Голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон на брифінгу зазначила, що наразі Starlink Direct to Cell не можна впроваджувати без тривалого тестування, адже слід переконатися у повній спроможності технології виконувати свою функцію та не заважати іншим українським операторам та операторам сусідніх країн.

"Зараз ми маємо в цьому тестуванні певний відступ від кордону з тим, щоб ще на рівні тестування не створювати завади для наших сусідів. В 2027 році відбудеться Всесвітня конференція радіозв'язку, яка, власне, буде визначати, які частоти і смуги будуть вважатися найбільш придатними для такого типу технологій", - наголосила Мальон.

За її словами, під час конференції будуть визначатись багато технічних умов стосовно конвергенції супутникових і мобільних мереж. Також буде закладатися підґрунтя регуляторного поля.

"І це теж нам дасть розуміння, як ми всередині України будемо визначати які чи інші регуляторні обмеження, або ж, навпаки, покращення", - додала голова НКЕК.

Starlink Direct to Cell (прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) — це технологія, яка дозволить українцям із 4G-смартфонами напряму підключатися до супутників у разі втрати сигналу наземної мережі. За даними "Київстару", більше 16 млн абонентів компанії вже мають смартфони, які підтримують цю технологію, приблизно половина цих телефонів мають для цього спеціальні налаштування, тоді як інша половина також працюватиме, але менш ефективно.

Як повідомлялося, CEO "Київстару" Комаров та перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 12 серпня обмінялися першими повідомленнями, які були надіслані напряму зі смартфонів через супутник Starlink Direct to Cell у полі під Житомиром, продемонструвавши журналістам у тестовому режимі нову технологію. На той момент тестова зона під Житомиром складала біля 200 кв. км, були й інші подібні тестові зони по Україні.

"Київстар" з жовтня по листопад проводив бета-тестування технології Starlink Direct to Cell. Планується, що надалі буде додано мобільний інтернет та голосовий зв’язок через VoLTE.