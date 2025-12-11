Інтерфакс-Україна
13:56 11.12.2025

До проєкту Sandbox відтепер зможуть долучитися ФОП для тестування технологічних продуктів — Мінцифри

Кабінет міністрів ухвали зміни до постанови про проєкт Sandbox, що передбачають можливість долучитись до тестування технологічних продуктів не тільки юридичним особам, а відтепер і ФОП, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Відтепер до Sandbox можуть долучитися фізичні особи-підприємці. Раніше учасниками могли бути винятково юридичні особи. Це відкриває можливості для малих команд та індивідуальних розробників", - йдеться у пресрелізі відомства у четвер.

Зазначається, що окрім розширення учасників, також передбачено скасування вимоги подавати довідки про відсутність заборгованості з податків та про неперебування у процедурі банкрутства.

"Оскільки Sandbox не передбачає фінансових грантів, ці бюрократичні процедури були зайвими та лише затягували час", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відтепер до тестування у просторі Sandbox можуть долучитися команди, що мають рішення на етапі дизайну. До цього діяла вимога про обов’язкове фінансування інвесторами розробок, які на стадії концепції.

У Мінцифри додали, що розширено й види діяльності. Зокрема, компанії, які займаються інноваційною, науково-технічною діяльністю або працюють у сфері культури відтепер також можуть долучитися до участі у просторі.

Окремо до Sandbox було додано дві галузі для подальшого створення розробок із використанням ШІ та блокчейну. До них увійшла енергетика, яка потребує нових рішень для покращення роботи та розвитку зеленої генерації. А також культура, яку за допомогою різних технологій можна буде як відновити, так і розвивати й просувати у світі.

"Ми аналізуємо реальні кейси в Sandbox, щоб до кінця 2026 року створити законодавство, яке спирається на практику бізнесу, а не на суху теорію. Також на основі цього досвіду плануємо зробити практичні гайди для розробників", - наголосили у міністерстві.

