Події
15:45 31.12.2025

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України вразили нафтобазу "Темп" у м. Рибінськ (Ярославська обл., РФ), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській спецслужбі.

За словами співрозмовника агентства, ця нафтобаза входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.

"Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" — важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні рф", - зазначило джерело в СБУ, додавши, що на відео видно, як після влучань безпілотників на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме й у 2026 році", - резюмував співрозмовник агентства.

