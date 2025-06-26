Інтерфакс-Україна
Події
21:26 26.06.2025

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

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Ударні безпілотні літальні апароати Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) ввечері в четвер, 26 червня, вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ в російському Брянську.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" проінформовані джерела, удари були завдані дронами типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій". "Ураження складу ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії", - повідомив співрозмовник.

Про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі повідомляли і місцеві пабліки.

Теги: #нафтобаза #дрони #брянськ

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