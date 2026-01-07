Інтерфакс-Україна
12:32 07.01.2026

Сили оборони уразили нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ – Генштаб ЗСУ

В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів. У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті", – вказується у повідомленні у Телеграм-каналі.

На тимчасово окупованій території Донецької області також уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

