15:52 23.01.2026

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтобази "Пензанєфтепродукт" (РФ), радіолокаційної станції "Подльот" (тимчасово окупована територія АРК) та ураження зосереджень живої сили противника.

"У рамках планомірного й системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу "Пензанєфтепродукт" в Пензенській області РФ. На об’єкті зафіксовано пожежу", - йдеться у повідомленні в телеграм.

Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії, масштаби збитків уточнюються.

"Також, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території АР Крим, в районі н.п. Фрунзе", - повідомили в Генштабі.

Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області (РФ) уражено зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.

