Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтобази "Пензанєфтепродукт" (РФ), радіолокаційної станції "Подльот" (тимчасово окупована територія АРК) та ураження зосереджень живої сили противника.
"У рамках планомірного й системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу "Пензанєфтепродукт" в Пензенській області РФ. На об’єкті зафіксовано пожежу", - йдеться у повідомленні в телеграм.
Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії, масштаби збитків уточнюються.
"Також, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території АР Крим, в районі н.п. Фрунзе", - повідомили в Генштабі.
Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області (РФ) уражено зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.