Партнери передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання - Свириденко
Партнери України оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки з понад 6 тис. од. великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України, що відбулася у п’ятницю.
"Сьогодні провели термінову Координаційну зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Разом з членами уряду поінформували партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури", - написала вона в телеграм-каналі.
Свириденко висловила вдячність партнерам України за вже надану допомогу та за ту, що надійде найближчим часом.
"Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які включають понад 6000 од. великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України", - написала Свириденко та додала перелік допомоги по країнах.
- Європейський Союз: 447 генераторів;
- Італія: EUR10 млн до Фонду та ще додатково EUR50 млн закладено в бюджет на 2026 рік;
- Литва: 90 генераторів;
- Німеччина: EUR60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 од. будівельної техніки та 10 бойлерів;
- Сполучене Королівство: майже EUR23 млн до Фонду;
- США: понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими;
- Франція: понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;
- Японія: 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.