Партнери передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання - Свириденко

Фото: © European Union, 2026

Партнери України оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки з понад 6 тис. од. великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України, що відбулася у п’ятницю.

"Сьогодні провели термінову Координаційну зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Разом з членами уряду поінформували партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури", - написала вона в телеграм-каналі.

Свириденко висловила вдячність партнерам України за вже надану допомогу та за ту, що надійде найближчим часом.

"Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які включають понад 6000 од. великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України", - написала Свириденко та додала перелік допомоги по країнах.