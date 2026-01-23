Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Україна знову стоїть першим питанням порядку денного засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, яке пройде у четвер.

Про це у п’ятницю в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, анонсуючи засідання, яке заплановане на четвер, 29 січня, в Брюсселі. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга долучиться до колег у форматі відеоконференції.

"Три пункти порядку денного для обговорення. Ви вже чули їх раніше: агресивна війна Росії, ситуація на Близькому Сході та ситуація в регіоні Великих озер", - оголосив він порядок денний.

Співрозмовник журналістів повідомив, що з часу останньої Ради у закордонних справах, яке відбулося 15 грудня минулого року, було проведено "багато дипломатичної роботи, яка досить успішно вплинула на зближення Європи, Сполучених Штатів та України". "Тож, гадаю, потрібно підбити підсумки. Але дуже важливо, що мирний план, який був розроблений з нашого боку з Україною та Сполученими Штатами, тепер перевіряється з росіянами. Ви знаєте про візити до Москви, а тепер про візит до ОАЕ", - нагадав він.

Високопосадовий європейський дипломат згадав про "розчарування" в ЄС стосовно того, що, не зважаючи на інтенсивну роботу з боку ЄС, США та України, Росія в ній не бере участі. "Навпаки, триває військовий наступ. Тож, я думаю, що розмова в четвер, ймовірно, буде також оновленою інформацією міністра закордонних справ Сибіги щодо дипломатичних шляхів", - прогнозує він.

Також, як вважає дипломат, відбудеться розмова про те, що саме держави-члени та Європейський Союз можуть зробити з точки зору посилення гарантій безпеки Україні та інших видів підтримки. "Тривають досить активні дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн підтримали гострі енергетичні потреби України, щоб замінити те, що знищується російськими атаками. І ми знаходимося в самому центрі цих зусиль. Тож, я очікую, що саме такі речі будуть обговорюватися, окрім санкцій та всієї частини, яка стосується тиску на Росію", - деталізував він.