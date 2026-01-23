Радниця керівника ОП Страхова вважає СЕЗ кращим рішенням для Донбасу і впевнена, що Україна "колись поверне собі своє"

Радниця керівника Офісу президента України (ОП) Вікторія Страхова називає цуґцванґом ситуацію з Донецькою областю в контексті перемовин щодо припинення вогню і вважає виходом створення там спеціальної економічної зони (СЕЗ).

"Чи є вихід? Як на мене є – про нього писала – й він був ще до повномасштабки – зона СЕЗ. При цьому це буде демілітаризована зона. Але час йде й шансів усе менше… Й кожного дня утримання позицій коштує нам людей", - написала Страхова у Facebook у п’ятницю.

Вона назвала питання виходу України з Донбасу, на чому наполягає держава-агресор, "найбільш болючим питанням". "Можна вказувати, що Україна утримає Донбас – демонструючи карти Донецької області – але якою ціною. Щодо виходу з Донбасу – у мене як у кожного українця та українки з виходом в контексті військових дій є емоційна травма – вихід з Іловайського котла. Навіть якщо Україна погодилась би на вихід з Донецької області – де дієва гарантія, що рф тим задовольниться й не передумає?... Й це вже смертоносне танго для обох сторін. Чи є вихід? Як може Володимир Зеленський сказати своїй армії відступити?... То що робити – це цугцванг", - написала радниця керівника ОП.

Також Страхова зазначила, що не відноситься "до тих, хто вважає, що економіка РФ скоро не витримає".

"У цій гонці на виснаження за сучасних умов у нас досить критична залежність від західних партнерів, які в багаторічній ретроспективі нас кидали – привіт Будапештському меморандуму… Я не вірю ні в які гарантії та сталість допомоги – Україна повинна використовувати дипломатію та партнерів, але розраховувати лише на себе", - написала вона.

У цьому контексті радниця керівника ОП згадала стамбульські перемовини у 2022 році. "Історія не знає умовного способу. Але я постійно порівнюю чернетки стамбульської угоди та поточний варіант – й згадую тих, кого втратила за ці роки", - додала Страхова.

Радниця керівника ОП наголосила, що до її посту не мають відношення ні сам Офіс президента, ні особисто керівник ОП, ні президент.

"Я за відверту розмову із суспільством. Бо відносини мають будуватись на чесності. Мені важко та боляче. Смерті людей, втрати територій та минулого. Однак як кішка робить крок назад для стрибку – так і Україна – колись поверне собі своє. Благо навіть є сучасні міжнародні приклади", - резюмувала вона.

Страхова також повідомила, що в будівлі Офісу президента увімкнули опалення і зараз в її кабінеті +15. Двома днями раніше вона розповідала, що в будівлі опалення не було і температура в її кабінеті була +13, а в інших кабінетах та в коридорах ще менше.