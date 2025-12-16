Зеленський: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ: ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським не будемо

Україна не планує віддавати контроль над Донбасом, а будь-які формати врегулювання конфлікту можуть включати економічні зони, але не передбачають визнання Донбасу російським.

За його словами, американські партнери пропонують створити вільну економічну зону на окупованих територіях, але це не означає передачу їх під контроль Росії. "Я ще раз підкреслю — вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу", — наголосив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна не визнає Донбас російським ні де-юре, ні де-факто: "Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає".