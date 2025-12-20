Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський називає справедливою зупинку бойових дій по поточній лінії зіткнення і подальші перемовини щодо контролю над окупованими територіями.

"Спробую ще раз пояснити, де ми з цим питанням. На мій погляд, на сьогодні можлива справедлива версія, стоїмо там, де стоїмо. Це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так. До дипломатії - це в момент ceasefire або в момент не тільки припинення вогню, а і в момент закінчення війни. Тобто росіяни, що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької та Луганської областей. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом, а ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

Він наголосив, що для української сторони важливо, "щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо".

"На мій погляд, це справедливо. Хоча, якщо чесно, те, що росіяни на нашій землі, це в принципі несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення. Росія вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити ніяк з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що у українського народу також цього немає", - сказав президент.

За словами Зеленського, американці хочуть постійно знайти якийсь компроміс, і тому запропонували вільну економічну зону на цій території, на якій не може бути важкої зброї і військ, але там житимуть люди, буде цивільна влада і поліцейські місії.

"Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається. Наша армія не виходить, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію. Що вона і робила всі ці роки агресії. Тому так не може бути. Якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на 5 кілометрів. Ми на 10, і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною, або ще якимось чином називатися, якщо там є відповідні преференції. Але до цього всього треба ще дожити", - сказав він.

"Найкраще, чесний варіант, стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде підійматися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам, вибачаюся, але це вирішувати буде народ України" , - додав Зеленський.