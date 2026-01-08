Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца обговорила з помічником держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Райлі Барнсом гуманітарні пріоритети, зокрема допомогу у поверненні українських дітей, незаконно депортованих Росією, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Українська сторона вдячна Уряду та Конгресу США за послідовну підтримку у контексті повернення незаконно депортованих РФ українських дітей, а залучення Першої леді США, роль американських інституцій та громадянського суспільства додатково допомагають у просуванні цього важливого питання", – зазначила Мар’яна Беца.

Беца наголосила на тому, що безумовне повернення всіх українських дітей, викрадених РФ, є важливою складовою забезпечення сталого та справедливого миру в Україні.

Заступниця міністра детально поінформувала американську сторону про кричущу ситуацію у сфері прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Також вона наголосила на необхідності притягнення Росії до відповідальності за системні порушення міжнародного права та злочини проти цивільного населення.

Окремо співрозмовники обговорили використання Росією релігії як інструменту агресивної війни не тільки проти України, але й всього цивілізованого світу.

Як зазначається, зустріч підтвердила спільну рішучість України та Сполучених Штатів поглиблювати співпрацю в гуманітарній та правозахисній сферах.

Сторони домовилися продовжувати тісний діалог і координацію на підтримку суверенітету, стійкості та довгострокового відновлення України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7945?single