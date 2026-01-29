В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

У п’ятницю, 30 січня, в північно-західних та більшості північних областей місцями невеликий сніг, на Сумщині вдень помірний сніг. Очікується зниження температури протягом доби до 7-12° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні та південному сході країни дощ, на Одещині та Миколаївщині місцями значний. Температура вночі та вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°.

На решті території мокрий сніг та дощ, в центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу.

Температура вночі та вдень 0-5° морозу, на Закарпатті без істотних опадів, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вночі та вранці у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни південно-східний, 7-12 м/с, на північному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби до 9-11° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 30 січня в Києві була зафіксована в 2025 році і склала 11,6°, найнижча вночі – 25,0° нижче нуля в 1941 році.

В суботу, 31 січня, на півдні та південному сході країни сніг та дощ, подекуди ожеледь, на решті території без істотних опадів, лише у більшості центральних областей вночі та вранці сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Очікується зниження температури: у західних, крім Закарпаття, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях вночі 12-17° морозу, на півночі країни місцями 20°, вдень 8-13° морозу. На решті території протягом доби 5-10° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях 0-5 морозу, в Криму 0-5° тепла.

В Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Подальше зниження температури: вночі 13-15° морозу, вдень 11-13° морозу.