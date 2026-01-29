Інтерфакс-Україна
Події
13:14 29.01.2026

В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

2 хв читати
В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

У п’ятницю, 30 січня, в північно-західних та більшості північних областей місцями невеликий сніг, на Сумщині вдень помірний сніг. Очікується зниження температури протягом доби до 7-12° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні та південному сході країни дощ, на Одещині та Миколаївщині місцями значний. Температура вночі та вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°.

На решті території мокрий сніг та дощ, в центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу.

Температура вночі та вдень 0-5° морозу, на Закарпатті без істотних опадів, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вночі та вранці у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни південно-східний, 7-12 м/с, на північному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби до 9-11° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 30 січня в Києві була зафіксована в 2025 році і склала 11,6°, найнижча вночі – 25,0° нижче нуля в 1941 році.

В суботу, 31 січня, на півдні та південному сході країни сніг та дощ, подекуди ожеледь, на решті території без істотних опадів, лише у більшості центральних областей вночі та вранці сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Очікується зниження температури: у західних, крім Закарпаття, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях вночі 12-17° морозу, на півночі країни місцями 20°, вдень 8-13° морозу. На решті території протягом доби 5-10° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях 0-5 морозу, в Криму 0-5° тепла.

В Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Подальше зниження температури: вночі 13-15° морозу, вдень 11-13° морозу.

Теги: #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 29.01.2026
Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

13:00 28.01.2026
Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

13:54 25.01.2026
В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

14:12 24.01.2026
У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

13:33 23.01.2026
В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

12:53 22.01.2026
Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

13:51 19.01.2026
Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

12:48 19.01.2026
Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

12:43 18.01.2026
В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

12:42 14.01.2026
В Україні збережеться снігова та морозна погода

В Україні збережеться снігова та морозна погода

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

ОСТАННЄ

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

Опалення столичних будинків може бути повністю відновлено до 1-2 лютого – директор ЦДЕ

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

Кабмін утворив робочу групу з координації заходів у сфері Шенгенського управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА