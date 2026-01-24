Інтерфакс-Україна
Події
14:12 24.01.2026

У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту в неділю, 25 січня, повідомляє Укргідрометцентр.

"25 січня на дорогах України ожеледиця; вдень у західних, Одеській та Миколаївській (на Закарпатській і вночі) областях ожеледь, налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

У неділю в Україні очікується переважно невеликий сніг, на півдні та заході з дощем, вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг. Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті і вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер в країні переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході та сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу. На півдні та заході вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті, в Одеській області та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На решті території вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

В Києві 25 січня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 5-7° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 25 січня вдень була зафіксована на позначці 6,8° тепла в 2021 році, а найнижча - вночі на позначці 25,6° морозу в 1892р.

В понеділок, 26 січня, в Україні сніг, на півдні та заході з дощем. На північному сході, вночі і в більшості західних областей без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу. На півдні та заході вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла. На решті території вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

В Києві 26 січня сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

UKR.NET- новини з усієї України

