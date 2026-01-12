В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

У вівторок, 13 січня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу. На півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу. В Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 13 січня в Києві була зафіксована в 1993 році і склала 10,3° тепла, найнижча вночі – 26,2° нижче нуля в 1952 році.

У середу, 14 січня, в Україні без опадів, у західних та східних областях вночі та вранці місцями туман.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу. На півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу. В Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.