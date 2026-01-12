Інтерфакс-Україна
Події
13:07 12.01.2026

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

1 хв читати
В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

У вівторок, 13 січня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

 

На дорогах подекуди ожеледиця.

 

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу. На півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу. В Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

 

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

 

Вітер західний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.

 

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 13 січня в Києві була зафіксована в 1993 році і склала 10,3° тепла, найнижча вночі – 26,2° нижче нуля в 1952 році.

 

У середу, 14 січня, в Україні без опадів, у західних та східних областях вночі та вранці місцями туман.

 

На дорогах подекуди ожеледиця.

 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

 

Температура вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу. На півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу. В Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

 

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 10.01.2026
Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

20:31 08.01.2026
Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

19:18 08.01.2026
Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

13:42 06.01.2026
Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

13:07 06.01.2026
Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

13:25 02.01.2026
В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

13:03 31.12.2025
Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

13:59 27.12.2025
Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

12:47 24.12.2025
На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

13:20 21.12.2025
Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

ВАЖЛИВЕ

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

ОСТАННЄ

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

Темпи просування окупантів на минулому тижні продовжили падати, але знов виросли під Покровськом – DeepState

Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

Глава МЗС Норвегії: З оголошеного пакету допомоги $200 млн підуть на енергетичні потреби

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА