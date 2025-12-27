Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

В Україні 28 грудня очікується помірний, вночі у північно-східній частині значний сніг, мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця; вдень на Правобережжі налипання мокрого снігу.

Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с; хуртовина.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 28 грудня сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина.

Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 грудня найвища температура вдень була 8,4° в 1998, 2011р., найнижча вночі -24,8° в 1885р.

У понеділок, 29 грудня, в Україні помірний, на заході та півдні країни вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с, хуртовина.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 29 грудня сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.