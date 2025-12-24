На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

Погода в Україні на Різдво, 25 грудня, очікується без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

В Києві в четвер, 25 грудня, також без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних досліджень 25 грудня в Києві найвища температура була 8,2° тепла в 2014р., найнижча 21,0° морозу в 1969р.

У п'ятницю, 26 грудня, вночі у північних, Харківській, Полтавській, Черкаській областях, вдень по всій Україні, крім крайнього заходу, очікується сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в північних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на сході країни 1-6° морозу.

В Києві 26 грудня сніг, вдень хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.