Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

Помірний сніг очікується в західних областях України в середу, 7 січня, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, температура впродовж доби 2-7° морозу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в більшості північних та Вінницькій областях йтиме мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура впродовж доби триматиметься на рівні 0-5° морозу.

На решті території України 7 січня очікуються дощі. Температура впродовж доби 0-5° тепла, у південній частині 3-8°, в Криму до 11° тепла.

В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с.

В Києві 7 січня вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 7 січня вдень була зафіксована на позначці 8,0° тепла в 1975 році, а найнижча - вночі на позначці 29,7° морозу в 1935 році.

У четвер, 8 січня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях йтиме значний сніг, місцями хуртовина. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг, місцями з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура впродовж доби 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця.

На решті території помірний, місцями значний дощ. температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

Вітер північно-східний, північний, у центральних та південних областях південний, південно-західний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві 8 січня вночі помірний сніг, вдень значний мокрий сніг, місцями з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як повідомлялося, складні погодні умови очікуються 8-9 січня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях України у зв’язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. А у суботу та неділю, 10-11 січня, внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря у більшості областей очікується похолодання: очікується Зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20° морозу (місцями до 23°), вдень до 9-15° морозу; в Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень до 6-12° морозу; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях температура вночі та вдень від 4° морозу до 4° тепла.