Інтерфакс-Україна
Події
13:42 06.01.2026

Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

2 хв читати
Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

Помірний сніг очікується в західних областях України в середу, 7 січня, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, температура впродовж доби 2-7° морозу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в більшості північних та Вінницькій областях йтиме мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура впродовж доби триматиметься на рівні 0-5° морозу.

На решті території України 7 січня очікуються дощі. Температура впродовж доби 0-5° тепла, у південній частині 3-8°, в Криму до 11° тепла.

В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с.

В Києві 7 січня вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 7 січня вдень була зафіксована на позначці 8,0° тепла в 1975 році, а найнижча - вночі на позначці 29,7° морозу в 1935 році.

У четвер, 8 січня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях йтиме значний сніг, місцями хуртовина. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг, місцями з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура впродовж доби 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця.

На решті території помірний, місцями значний дощ. температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

Вітер північно-східний, північний, у центральних та південних областях південний, південно-західний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві 8 січня вночі помірний сніг, вдень значний мокрий сніг, місцями з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як повідомлялося, складні погодні умови очікуються 8-9 січня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях України у зв’язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. А у суботу та неділю, 10-11 січня, внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря у більшості областей очікується похолодання: очікується Зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20° морозу (місцями до 23°), вдень до 9-15° морозу; в Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень до 6-12° морозу; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях температура вночі та вдень від 4° морозу до 4° тепла.

Теги: #хуртовина #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 06.01.2026
Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

13:25 02.01.2026
В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

13:03 31.12.2025
Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

14:47 28.12.2025
Ожеледиця та хуртовина можуть ускладнити рух транспорту та роботу підприємств у понеділок

Ожеледиця та хуртовина можуть ускладнити рух транспорту та роботу підприємств у понеділок

13:59 27.12.2025
Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

12:47 24.12.2025
На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

13:20 21.12.2025
Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

13:10 21.12.2025
В Україні найближчі два дні вдень плюсова температура повітря, переважно без опадів

В Україні найближчі два дні вдень плюсова температура повітря, переважно без опадів

12:51 19.12.2025
Найближчі два дні в Україні в основному без опадів, тумани, на заході у неділю місцями мокрий сніг з дощем

Найближчі два дні в Україні в основному без опадів, тумани, на заході у неділю місцями мокрий сніг з дощем

12:36 17.12.2025
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

ВАЖЛИВЕ

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

ОСТАННЄ

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

Электроснабжение Славутича пока очень ограничено, но энергетики работают над его стабилизацией -

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА