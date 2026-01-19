Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Послаблення морозів в Україні можна очікувати вже до кінця поточного тижня, після четверга, 22 січня, а до того в Україні триматиметься поточний рівень температури повітря, повідомила начальник відділу взаємодії за ЗМІ Укргідрометцентру Наталя Птуха.

"Певне послаблення морозів вже можемо очікувати після 22-го. До 22-го у нас по північних областях плюс також Вінниччина, нічні мінуси залишаються в межах 12-17 градусів морозу, подекуди по північно-східних областях - Чернігівщина, Сумщина - може спускатися до 20. В денні години по північних областях температура все ще 6-11 морозу зберігається, решта областей вночі 8-13, а в денні години 3-8 морозу. Трошки тепліше у нас завжди в Закарпатті і крайньому півдні країни - там денні максимуми вже подекуди можуть переходити до нуля і навіть трошечки вище, буквально на 1-2 градуси. Але ось починаючи з 22-го числа вже є певні зміни", - сказала Птуха в інтерв'ю Медіацентру Україна у понеділок.

За її словами, потепління не призведе до підняття температури вище нуля ніде, крім південних і Закарпатської областей, але при цьому супроводжуватиметься опадами.

"На правобережжя України вже можуть впливати такі атмосферні фронти, і може бути трошечки снігу - це західні області. Південний схід України - починаючи з 23-го (січня – ІФ-У). І за рахунок цього зміни в атмосфері будуть відбуватися і певні підвищення температури - ми поки не говоримо про тепло, на жаль, але про послаблення морозів. І починаючи з 23 числа вже нічні мінімуми по північних областях - там в нас було вночі 12-17 - буде вже 5-11, тобто це відчутне послаблення у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. І денна температура в межах 1-7 морозу… По південних областях і по Закарпаттю, то після 23-го там вже буде, особливо в денні години, переходити температура на плюсові значення - до плюс трьох", - сказала представниця Укрідрометцентру.

Птуха також зазначила, що 25-27 січня в Україну очікується надходження атмосферного циклону і збільшення хмарності з опадами. "Під час опадів, звичайно, також певний дискомфорт може бути, знову можуть бути, особливо по центральних, південно-східних регіонах, опади у вигляді дощу, подекуди ожеледі, тому на це також варто зважати, але цю інформацію будемо уточнювати вже з наближенням до цих дат", - розповіла вона.

Представниця Укрідрометцентру наголосила, що ця інформація виходить за межі п'яти діб, в рамках якого робиться офіційний прогноз з практичними показниками температури і розподілом опадів, і є скоріше тенденцією зміни погоди, а не її точним прогнозом, "але вже можемо говорити, такі натяки на зміну в атмосферних процесах будуть відбуватися".

На питання про початок метеорологічної весни цього року Птуха сказала, що про такі прогнози наразі говорити рано, і лише після 25 січня можна буде говорити про прогноз середньомісячної температури та середньомісячного розподілу опадів в лютому, який наразі очікується теплішим ніж зазвичай.

"За попередніми оцінками, які були в нас на початку зимового сезону, то лютий також очікувався дещо вищої кліматичної норми. Чи відбулися певні зміни, будемо вже уточнювати наприкінці січня. В принципі, зараз тенденція йде до того, що на початоку лютого, скоріше за все, буде температурний фон вищий, ніж той, який є зараз", - сказала представниця Укрідрометцентру.

Вона зазначила, поточний січень виявився холоднішим за кліматичну норму, натомість останні зими в Україні були теплішими за норму, оскільки затоки холодного арктичного повітря в останні десятиріччя стали короткотривалішими і менш інтенсивними. "Але все одно такі явища можуть бути. І не можемо сказати, що їх не було. Наприклад, наші фахівці вже проаналізували, і для Київщини навіть в 2021 році були значні температури в січні, саме в 20-х числах січня, в межах від 10 до 20 градусів морозу і сніговий покрив висотою від 8 до 13 сантиметрів. Просто він був більш короткотривалим… Звичайно, цей січень у нас такий яскравий буде представник класичної такої зимової погоди", - зазначила Птуха.