Інтерфакс-Україна
Події
15:40 12.01.2026

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

1 хв читати
До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

Зимова погода утримуватиметься у Києві та області протягом тижня, повідомляє Укргідрометцентр.

"13-17 січня на Київщині та в м. Києві утримається справжня зимова погода, яка сформувала мальовничі краєвиди, але, на жаль, створила багато проблем. Надалі її формуватиме поле високого тиску та загалом холодна повітряна маса, в якій температура дуже залежатиме від захмареного неба і прояснень, тому вона й зазнаватиме коливань", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Згідно з прогнозом, переважатимуть морозні ночі, особливо по області, з мінімальною температурою 15-20° морозу та низькою денною максимальною у ще ширшому діапазані: від 7-12° морозу до 10-15° морозу. У столиці вночі очікується 14-17° морозу, вдень приблизно 10° морозу.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що опадів не буде, лише вдень 15 січня і вночі 16 січня можливий невеликий сніг. Слабкий до помірного вітер змінюватиме свій напрямок із західного на південно-східний.

Теги: #прогноз #київ #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 12.01.2026
Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

13:07 12.01.2026
В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

12:23 12.01.2026
Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

11:25 12.01.2026
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

09:37 12.01.2026
Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

08:24 12.01.2026
У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

18:26 11.01.2026
У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

17:28 11.01.2026
В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

11:46 11.01.2026
В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

21:15 10.01.2026
У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА