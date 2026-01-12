До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

Зимова погода утримуватиметься у Києві та області протягом тижня, повідомляє Укргідрометцентр.

"13-17 січня на Київщині та в м. Києві утримається справжня зимова погода, яка сформувала мальовничі краєвиди, але, на жаль, створила багато проблем. Надалі її формуватиме поле високого тиску та загалом холодна повітряна маса, в якій температура дуже залежатиме від захмареного неба і прояснень, тому вона й зазнаватиме коливань", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Згідно з прогнозом, переважатимуть морозні ночі, особливо по області, з мінімальною температурою 15-20° морозу та низькою денною максимальною у ще ширшому діапазані: від 7-12° морозу до 10-15° морозу. У столиці вночі очікується 14-17° морозу, вдень приблизно 10° морозу.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що опадів не буде, лише вдень 15 січня і вночі 16 січня можливий невеликий сніг. Слабкий до помірного вітер змінюватиме свій напрямок із західного на південно-східний.