Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Станом на ранок 19 січня знеструмлено споживачів у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у понеділок.

"У зв’язку з масованими атаками РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалено для максимальної координації роботи всіх служб у столиці, регіонах та громадах", - сказав він.

За його словами, наразі у кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації.

Особливо складною залишається ситуація у Києві та області, додаткове навантаження на енергосистему створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. Оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються також на Одещині, де тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - наголосив перший заступник міністра.