11:44 19.01.2026

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом посилити контроль за дотриманням підприємствами торгівлі норм санітарного та епідемічного благополуччя населення не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 листопада 2025 року і станом на 19 січня петиція набрала 841 голос із 6 тис. необхідних.

"Посилити контроль за дотриманням підприємствами торгівлі норм санітарного та епідемічного благополуччя населення, а саме вимикати/не включати з 22:00 до 8:00 у будні та з 22:00 до 8:00 у вихідні дні генератори та інші прилади, що створюють шум, які перевищують дозволений рівень децибелах", - йшлося у петиції.

Також автор закликав зменшити рівень шуму через застосування підприємствами торгівлі технічних та конструктивних рішень: акустична ізоляція, а саме обладнати усі генератори, шумопоглинаючими кожухами або капсулами для генератора; переглянути можливість проведення монтажу генераторів в окремому приміщенні із шумоізоляційними матеріалами (мінеральна вата, акустичні панелі). 

Як повідомлялося, в жовтні 2024 року у застосунку "Київ Цифровий" проходило опитування щодо роботи генераторів у міському просторі. Зокрема, на запитання, що найбільше респондентам заважає під час роботи генераторів, 38% відповіли, що дратує шум, 25% - неприємний запах від вихлопу, 18% - непокояться, що генератори можуть бути небезпечними через неправильне використання. Крім того, на запитання, що місто має зробити насамперед, щоб використання генераторів було комфортнішим, 35% відповіли, що потрібно виділити спеціальні зони для генераторів, 38% - заборонити користуватися генераторами без звукоізолювальних кожухів, 4% - заборонити розміщення генераторів біля зелених зон, 17% - розробити навчальні програми з використання генераторів.

Теги: #генератори #шум #петиція

